اللواء الشامسي: نهدف من خلال "الملتقى المروري 2" إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بالشكر والتقدير إلى خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وأعضاء مجلس ضاحية الخالدية على استضافتهم للملتقى المروري الثاني، لعرض إحصائيات الحوادث المرورية ومسبباتها ودور المجتمع في تعزيز أمن الطرق، بحضور الضباط والمسؤولين المختصين في الجانب المروري.

جاء ذلك خلال الملتقى المروري الثاني الذي نظمته إدارة المرور والدوريات وإدارة ترخيص الآليات والسائقين، لعرض إحصائيات الحوادث المرورية ومسبباتها، ودور المجتمع في تعزيز أمن الطرق، إضافة إلى أهم الخدمات المرورية المقدمة للجمهور.

وأضاف اللواء الزري الشامسي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "نهدف من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز الشراكات بين كافة المؤسسات والجهات التي تخدم أهدافنا الاستراتيجية".

وقال قائد عام شرطة الشارقة: "نتمنى أن يتم تطبيق كل الأفكار والمقترحات التي تم تداولها خلال الملتقى"، متمنياً التوفيق للجميع.