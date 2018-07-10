نادي مليحة ينظم محاضرة "الصاحب ساحب" بالتعاون مع الشرطة المجتمعية

الشارقة 24:

أكد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، أن فعاليات النشاط الصيفي المقامة حالياً بالنادي تحرص من خلال منهجية عملها على توجيه رسائل توعية لجميع المشاركين من الشباب والأطفال من خلال التعاون مع الجهات المختصة بالدولة لتوجيه المشاركين نحو السلوكيات السوية وتجنيبهم المخاطر وأساليب التضليل التي يمارسها المغرضين.

وأشار إلى أن هذه التوعية تعد جزءاً مهماً من رسالة النشاط الصيفي في إطار حرصه على تحصين الشباب من مختلف الأفكار الهدامة وتحميلهم مسؤولية الحفاظ على أنفسهم وعلى الوطن.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي جرى تنظيمها مساء أمس الإثنين، بمقر النادي ضمن فعاليات النشاط الصيفي العاشر بنادي مليحة الثقافي الرياضي، بعنوان "الصاحب ساحب" بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، قدم المحاضرة كل من المساعد أول عبد الله خليل آل علي والمساعد راشد إبراهيم الشحي من إدارة مكافحة المخدرات.

وحضر المحاضرة، محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي بنادي مليحة نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الله بن ظاعن عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي وعبد الله بن جرش عضو المجلس البلدي بمنطقة مليحة وسالم عتيق مطر الكتب عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات وعدد كبير من المشاركين.

هدفت المحاضرة إلى تثقيف الطلاب بمفهوم الصداقة الحقيقية، وكيفية اختيار الرفقة الصالحة، وتجنب رفقاء السوء وأفكارهم المضللة التي تقود إلى نتائج سلبية تكون سبباً لضياع مستقبل الفرد والتأثير على الوطن

وأكد محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي بنادي مليحة، بأن المحاضرة تأتي ضمن أولويات المرحلة الحالية حيث أصبح الصاحب هو المتحكم الأول في سلوكيات صاحبه سلباً أو إيجاباً وهدفنا من خلال تلك المحاضرة إلى مساعدة الطالب بالتعرف على الكيفية التي يختار بها الصديق الآمن ذو المبادئ والسلوكيات الحسنة المتصف بالقيم الإيجابية، بحيث يكونان عوناً لبعضهما البعض في بناء ذاتهما ووطنهما.

وأشار الخاصوني بأن محاضرة "الصاحب ساحب" بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تعزيز مفهوم الصداقة الإيجابية لدى الطلاب فإنها تعمل على توعيتهم بمخاطر الأفكار الهدامة التي يشهدها العالم، وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى إثراء الفئات المستهدفة بالمعلومات التي تجنبهم السير في طرق يمكن أن تؤدي إلى إيذاء أنفسهم ومجتمعهم، وتسليط الضوء على الأثر السلبي لرفقاء السوء وتجنب الوقوع في شباك المغرضين.