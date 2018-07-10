تعاون "القافلة الوردية" و "ناين ويست" يثمر عن أكثر من 107 ألف درهم

الشارقة 24:

كشفت القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي حول سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، عن نجاحها في جمع 107.760 درهماً، من خلال حملة "الدبابيس الوردية"، التي تنظمها للعام الرابع على التوالي، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع "ناين ويست" العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء والموضة، التي أكدت من خلال هذه الحملة إيمانها بمسؤوليتها في دعم المبادرات المجتمعية.

"الدبابيس الوردية" هي حملة خيرية أطلقتها "ناين ويست" في العام 2015 بالتعاون مع القافلة الوردية، حيث تطرح من خلالها العلامة التجارية التابعة لمجموعة أباريل، لزبائنها دبابيس وردية مميزة، عبر متاجرها في كلٍ من العين، وأبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة على مدار العام، وتخصص عائدات البيع لدعم جهود القافلة الوردية لتوفير العلاج للمصابات بسرطان الثدي والتي تم اكتشافها عن طريق برنامج الكشف المبكر للقافلة الوردية، ونجحت الحملة منذ انطلاقتها وحتى الآن في جمع مبلغ353.360 درهماً إماراتياً.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سوسن الماضي المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية لمسيرة فرسان القافلة الوردية: "تفتخر القافلة الوردية بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحرص دائماً على تنمية الشعور الإنساني لدى أفراد المجتمع، وترجمة نواياهم الحسنة إلى أفعال، من خلال دعمهم للمبادرات الإنسانية والمبادرات المعنية بالتبرع، التي تنظم عبر شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، مثل شراكتنا مع ناين ويست التي نفخر بها وبنتائجها المُشرفة، حيث تُسهم بشكل فاعل في تعزيز جهود القافلة الوردية، وسعداء بالإقبال والتفاعل الكبيرين اللذان تشهدهما حملة دبابيس وردية في كل عام من جميع فئات المجتمع".

ومن جانبه، قال نيراج تيكشانداني مدير مجموعة اباريل ومديرها المالي: "سعداء بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الحملة على صعيد دعم جهود القافلة الوردية في تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، ونفخر بمشاركتنا للعام الرابع على التوالي في هذه الحملة، الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا، من خلال حرصها على العمل من أجل استدامة الفحوصات المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي تلعب دوراً كبيراً في الحد من مخاطر المرض، وتوفير العلاج للمصابين، ونثمن جهود كل الذين أبدوا تعاطفهم وشعورهم بالمسؤولية عبر تبرعاتهم السخية التي ساهمت في إنجاح الحملة".