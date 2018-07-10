بلدية الحمرية توزع "قبعات ذكية" على العمال

الشارقة 24:

بادرت بلدية الحمرية في توزيع قبعات ذكية تم تصميمها بهدف تخفيف الحرارة على عمال البلدية، وباشر موظفو بلدية الحمرية في توزيعها صباح اليوم الثلاثاء، على مختلف العمال في مواقع عملهم، وذلك في إطار خطط إدارة بلدية الحمرية في تخفيف الحرارة عن العمال.

بدوره، أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن هذه القبعة الذكية والتي جرى تزويدها بمروحة متطورة تم الإعداد لها من العام الماضي، وتعمل بالطاقة الشمسية.

وأشار الشامسي إلى أن تلك القبعات جرى توزيعها على العمال الميدانيين في مختلف المهن والمواقع الخدمية، خاصةً ممن يتعرضون لأشعة الشمس بصورة مباشرة ودائمة، وذلك لحمايتهم من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

مبيناً بأن هذه المبادرات تنشر الأجواء السعادة وحب العمل والإيجابية والحيوية بين العمال، مما ينعكس إيجابياً على جودة العمل وبذل المزيد من العطاء في خدمة مؤسستهم.

وأوضح الشامسي أن مبادرة توزيع القبعات تواصلت لتشمل توعية العمال بطرق الوقاية من أشعة الشمس، وللحد من الإصابة بالإنهاك الحراري جراء تعرض الجسم لفترات طويلة تحت الشمس، وذلك من خلال توزيع قبعات ذكية تقي من الشمس، إلى جانب زيارة العمال في مواقع عملهم الميداني وتوزيع المثلجات والماء البارد عليهم.