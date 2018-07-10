"مهرجان صيف الشارقة" ينطلق الأربعاء بباقة من العروض الترفيهية

الشارقة 24:





أعلنت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، أن النسخة الأولى من "مهرجان صيف الشارقة" ستنطلق غداً الأربعاء، وسيستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

ويقدّم المهرجان لأول مرّة مفاجآت وفعاليات متنوعة تمتد على مدار شهرين، لتوفر للمتسوقين مجموعة من العروض من ضمنها تخفيضات كبرى في العديد من مراكز التسوق، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في أسواق الإمارة والعديد من الفعاليات العائلية، الترفيهية والثقافية المبهرة.

وبهذه الخطوة الفريدة، تحرص الهيئة على تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وإنعاش الحركة السياحية الداخلية، فضلاً عن تنويع المصادر الترفيهية مما يسهم في جذب السياح والزوار من مختلف المناطق في الدولة.

وتعليقاً على انطلاق المهرجان، قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "يتميّز المهرجان بنسخته الأولى بالكثير من الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والاستجمام والثقافة والتي أطلقناها بالتعاون مع العديد من الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان، والتي تشمل فعاليات مميّزة تهدف إلى الترويج للسياحة المحلية وإبراز مقومات الإمارة وبالتالي تنويع الوسائل الترفيهية خلال فترة الإجازة الصيفية، وتحرص الهيئة على إطلاق مثل هذه المهرجانات والفعاليات المتميّزة بهدف تعزيز القطاع السياحي في الإمارة وترسيخ مفهوم السياحة العائلية والترفيهية، وصولاً إلى جعل الشارقة بين أفضل الوجهات السياحية الرائدة على خارطة السياحة العالمية، وتسعى الهيئة إلى مواصلة نهج التطوير والارتقاء بالسياحة العائلية ترجمةً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الشارقة الوجهة العائلية المثلى".

وأضاف المدفع: "أن الهيئة تعمل بجهد لتوفير تجربة سياحية متكاملة للمقيمين والزوار عبر دعم وحثّ الأعمال التجارية والسياحية لجميع الفئات المعنية في القطاع، ويلعب "مهرجان صيف الشارقة" دوراً محورياً، حيث يحتضن حزمة من العروض والفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي تناسب جميع أفراد العائلة من جميع الفئات العمرية لاختبار تجارب استثنائية وقضاء أوقات مميّزة في الأجواء الاحتفالية الرائعة في الإمارة".

وفي إطار الوصول إلى جمهور أوسع من سكان الإمارة وضيوفها من داخل إمارات الدولة ومن الوفود السياحية، يقدّم المهرجان عروض وفعاليات وبرامج ترفيهية وثقافية تنقسم إلى قسمين، وهي فعاليات داخلية تشمل المراكز التجارية والمواقع المغلقة، وفعاليات خارجية تشمل الشواطئ والحدائق والواجهات المائية، بالإضافة إلى تقديم عروض سياحية مميّزة وحصرية ومخيمات صيفية وفعاليات رياضية في مركز إكسبو الشارقة.