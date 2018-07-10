"مرشدات الشارقة" تطلع منتسباتها على فنون إعداد القهوة و"الإتيكيت"

الشارقة 24:

ضمن جهودها الرامية إلى تنمية مواهب منتسباتها وإثراء تجاربهن خلال العطلة الصيفية، نظمت مفوضية مرشدات الشارقة، برنامجاً صيفياً مخصصاً لفئتي المرشدات "من 12 إلى 15 عاماً"، والمرشدات المتقدمات "من 16 إلى 18 عاماً"، يتضمن عدداً من الورش والأنشطة، التي تطلع المشاركات على فنون إعداد القهوة وأساسيات "الإتيكيت".

وعلى مدار 5 أيام، شاركت 15 مرشدة في برنامج "أكاديمية الباريستا"، تعرفنّ خلاله على تاريخ وأصول القهوة، وأهم خطوات إعدادها، واكتشفن أشهر وصفاتها المتنوعة، وكيفية صنعها، مطلعات بذلك على أبرز أنواع البن، ومهارات استخدام أجهزة تحضيره وتحميصه وطحنه.

وتعرّفت المرشدات على التقنيات الأساسية التي يستخدمها الفني المختص بإعداد القهوة والمعروف بـ "الباريستا"، إذ عشن معه تجربة طحن وكبس واستخلاص القهوة، وطرق صبّها ومزجها مع المكونات الأخرى بما فيها الحليب وغيرها، إضافة إلى طرق تنظيف آلات تحضير القهوة.

وخلال الفترة من 8 وحتى 12 يوليو الجاري، خصصت المفوضية سلسلة ورش تحت عنوان "الإتيكيت" لـ 25 من المرشدات "12-15 عاماً"، والمرشدات المتقدمات "16-18 عاماً"، حيث تعرّفت المشاركات على أبرز قواعد اللباقة الحياتية، والمهارات الاجتماعية المختلفة مثل دقة المواعيد، والقدرة على التعامل بإيجابية مع الضغوطات، واحترام الثقافات الأخرى، وأساليب العناية الشخصية، إضافة إلى آداب تناول الطعام والضيافة.

وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "حرصنا خلال الفترة الصيفية على تقديم برامج مخصصة للمنتسبات الأكبر سناً من المرشدات والمرشدات المتقدمات، تحاكي اهتماماتهن وتطوّر من مهاراتهن وقدراتهن الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، أسهم برنامج "الإتيكيت" في تعزيز مفاهيم اللباقة العامة والتواصل الفعّال لدى فتياتنا ليصبحن شخصيات مؤثرات وبارزات في المجتمع، فيما قدّم برنامج "فن الباريستا" مجموعة من المعلومات العامة التي تثري معارفهن وتجاربهن العملية الممتعة".