بلدية الحمرية تستقبل الطلبة لـ "التدريب الصيفي"

الشارقة 24:

استقطبت بلدية الحمرية الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية للتدريب الصيفي، بهدف رفع كفاءتهم وإكسابهم الخبرات العملية، وذلك بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن البلدية استقبلت 12 متدرباً من أبناء مدينة الحمرية من مختلف المستويات الدراسية والجامعية بخلاف طلبة المشاريع من الجامعات والكليات وألحقتهم بمختلف إداراتها وأقسامها.

وأشار إلى سعي البلدية لإكسابهم خلال الفترة الصيفية العديد من المهارات الفنية والسلوكيات الوظيفية، التي تساعدهم مستقبلاً في العمل بالقطاعات الإنتاجية المختلفة باحترافية عالية.