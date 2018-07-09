السويدي: إنجاز وتشغيل شبكة الصرف الصحي بكلباء نهاية 2018

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إن مشروع محطة تحلية المياه وشبكة الصرف الصحي في مدينة كلباء يعد أحد المشاريع الرئيسية التي تخدم قطاع البنية التحتية وتم البدء به منذ مطلع 2017.

وحسب السويدي، ينقسم المشروع الذي ينفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى 3 أقسام، يحتوي القسم الرئيس على مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بطاقة استيعابية تصل لـ 3500 متر مكعب باليوم الواحد، وتم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال الإنشائية بالمحطة على أن يتم الانتهاء منها بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري، ومن ثم تخضع للاختبارات اللازمة لمدة شهر فور الانتهاء.

وأضاف السويدي إن القسم الثاني من المشروع يتضمن شبكات التصريف الداخلية بنحو 24 منطقة سكنية، تمتد لنحو 75 ألف متر، متركزة في المناطق الشاطئية لكون منسوبها أقل من المناطق الجبلية، وسيتم إنجاز نحو 80% منها بحلول شهر سبتمبر فيما تستكمل باقي المناطق بحلول نهاية العام.

وأشار السويدي إلى أن القسم الثالث من المشروع يتضمن خط ري من ناتج المحطة والمياه المعالجة، ويمر بمختلف المناطق لتوفير سبل الري وأغراض الزراعة والتشجير، منوها إلى انتهاء الأعمال بالخط بحلول سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة على المتابعة الحثيثة من قبل الدائرة لتفاصيل ومجريات العمل بالمشروع الذي تتجاوز تكلفته 270 مليون درهم، لما له من أهمية مثلى في خدمة الأهالي وانعكاسات كبيرة على حاضر ومستقبل المدينة، معبراً عن توقعاته بدخول المشروع حيز الخدمة على مراحل بحلول نهاية 2018.

وأوضح السويدي أن الخطة الزمنية للانتهاء من المشروع تمتد لـ 24 شهراً بدءاً من يناير 2017، كاشفاً عن إضافة بعض المناطق إلى الشبكة بعد مباشرة العمل، فضلاً عن مواجهة بعض التحديات مع بداية العمل في المشروع، تمثلت في ضرورة نقل وترحيل بعض المرافق الخدمية كخطوط الكهرباء وكابلات الاتصالات في بعض المناطق، وهو ما استغرق بعض الوقت في العمل.

وأشار إلى أن التنسيق مع الجهات الخدمية لتعدد اختصاصات العمل كان ضرورة ملحة لضمان جودة الأعمال وتكاملها، كاشفاً عن تنسيق مع بلدية مدينة كلباء لتوفير طاقم العمل بالشبكة ومرافقها وخضوعهم لعمليات التدريب قبل بدء التشغيل، وكلها خطوات تتم تزامناً مع إجراء الاختبارات اللازمة قبل بدء تشغيل المشروع في نهاية العام.