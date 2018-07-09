اللواء الشامسي يترأس اجتماع الفريق التنفيذي لمؤشر الاعتماد على العمل الأمني

الشارقة 24:





ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، اجتماع الفريق التنفيذي لمؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي.

جاء ذلك بحضور العميد علي القرصي من شرطة رأس الخيمة، العقيد الدكتور صالح الحمراني من شرطة دبي، العقيد عبد الله اليماحي من شرطة الفجيرة، المقدم عمر الشحي من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وممثلين القيادات والقطاعات، أعضاء فريق عمل المؤشر الأمني والشرطي بوزارة الداخلية.

ورحب اللواء الشامسي بالحضور وقدم لهم شكره على الجهود المبذولة وما تحقق على ضوءها من نتائج إيجابية عديدة.

واستعرض المقدم طارق المدفع مدير مكتب قائد عام شرطة الشارقة، نتائج المؤشر للسنوات السابقة التي تضمنت المبادرات المعتمدة في تحقيق الأجندة الوطنية، التي هدفت إلى وضع الخطط، والمشروعات للارتقاء بمستوي العمل الأمني والشرطي، وتقديم أفضل الخدمات لرجال الأعمال، وأوضح بأن كل المؤشرات تشير إلى تصاعد المستوى الإيجابي فيها.

وأشار اللواء الشامسي إلى أن النجاح يتطلب المزيد من العمل والجهد، ووجه أعضاء الفريق باستمرارية التواصل مع الشركاء والجهات المساندة للوقوف على كل المستجدات بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير العمل، استجابةً لتطلعات قيادتنا الرشيدة وبما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.