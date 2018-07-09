شرطة الشارقة تستقبل وفداً من الاتحاد الدولي للمؤرخين والتنمية

الشارقة 24:

استقبل العقيد علي الكي الحمودي نائب مدير معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤخراً، بمقر المعهد، وفداً من الاتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم، برئاسة الدكتورة حصة الغريب رئيس مركز كامبريج لندن للتدريب، وذلك في إطار تعزيز مجالات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين.

في مستهل الزيارة، رحب العقيد علي الحمودي بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تأكيد وتعزيز أطر التواصل مع المراكز التدريبية، وبيوت الخبرة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، وتواكب توجهات الحكومة بما يحقق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.

وقدم مدير فرع التدريب التخصصي شرحاً تفصيلياً حول آليات العمل والهيكل التنظيمي، واستراتيجية المعهد، والاختصاصات.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الزائر عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة على حسن الاستقبال، وما قدموه للوفد من معلومات، مؤكدين استمرارية التواصل وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين.

حضر اللقاء عدد من رؤساء الأقسام ومدراء الأفرع بمعهد تدريب الشرطة، ومن جانب الوفد الزائر، حضر الاستاذ ناصر العطاوي المدير التنفيذي لمركز كامبريج لندن، والدكتور محمد الجوهري المدير العام للمركز.