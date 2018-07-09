فريق "بصمة زايد" بشرطة الشارقة يطلق مبادرة "أهدوني عِلماً"

الشارقة 24:





أطلق فريق بصمة زايد التطوعي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع المدارس الخيرية بالدولة، مبادرة "أهدوني عِلماً"، تهدف إلى جمع الكتب المدرسية الصالحة للاستعمال لصالح الطلبة أصحاب الدخل المحدود.

جاء ذلك بحضور المقدم طارق المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام لشرطة الشارقة، والاستاذة لينا عدنان مسؤولة الأنشطة بالمدرسة الأهلية بالشارقة، وعدد من الضباط وأعضاء فريق بصمة زايد.

وتأتي المبادرة التي تتزامن مع عام زايد، وتستمر حتى مطلع العام الدراسي المقبل 2018-2019، حيث تهدف إلى تخفيف المعاناة عن كاهل أولياء الأمور من محدودي الدخل وإعانتهم في توفير الكتب الدراسية لأبنائهم حتى يحققوا النجاح الذي ينشدوه.

من جانبها، أثنت الاستاذة عدنان، بالمبادرة والتي اعتبرتها خير معين لأولياء الأمور بتحمل جزء مهم عنهم وهو توفير الكتاب المدرسي لفلذات أكبادهم، متوجهة بالشكر لفريق بصمة زايد الذي يقدم الكثير من المبادرات الجليلة التي كان يحبها زايد.