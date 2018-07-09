"اقتصادية الشارقة" و "شمس" تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24:





استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، كل من سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وشهاب أحمد الحمادي مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، والوفد المرافق لهما، وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين.

وكان في استقبال الوفد بجانب سعادة رئيس الدائرة كل من فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، ومدثر عبد الله المستشار القانوني بالدائرة وعدد من مسؤولي الدائرة.

وفي بداية اللقاء، رحب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالوفد، وأوضح أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة، وتسريع عمليات التطوير وذلك من منطلق حرص الدائرة على تشجيع وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن هذه الزيارات واللقاءات تعد محطة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة، مضيفاً بأن جاذبية مناخ الاستثمار بالدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص يقدم الكثير من الحوافز والمزايا في ظل الخطط التنموية الطموحة للإمارة.

من جهته، ثمّن سعادة الدكتور خالد عمر المدفع الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في التسهيل على قطاعات الأعمال، وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة، واستقطاب مزيد من المستثمرين إليها، وأكد أن "شمس" حريصة على توسيع تعاونها وشراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، للارتقاء بمكانة الشارقة في مجالات الاستثمار والإبداع والإعلام، كي تظل الوجهة الرئيسية بالمنطقة لأصحاب المواهب والمبدعين والمستثمرين.

وأشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع هدف إلى الاستفادة من خبرات الدائرة في مجال التراخيص التجارية، والتعرف على آلية تطبيق التسهيلات التي تضمنتها المراسم والتشريعات والقرارات الحكومية الأخيرة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لتبادل الاستشارات في مجال التراخيص، والاستفادة من بنك المعلومات التجارية والقانونية المتوفر لدى دائرة التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، تقدم الوفد بالشكر على حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة التي تلقوها من الدائرة، كما أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يساهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، كما ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.