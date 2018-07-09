حاكم الشارقة يعلن عن هيئة دولية للإشراف على التعليم بمدارس الإمارة "الخاصة"

الشارقة 24:

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر في إذاعة وتلفزيون الشارقة، اليوم الإثنين: "نعمل على الارتقاء في العملية التعليمية بالشارقة ليس في الشكل وإنما بالمضمون أيضاً".

إلى ذلك، كشف صاحب السمو حاكم الشارقة، عن تشكيل هيئة خاصة من الخبراء الدوليين للتقييم والارتقاء بجميع مقومات العملية التعليمية بالمدارس الخاصة بالإمارة، وقال: "تعمل هذه الهيئة تحت توجيهي شخصياً للارتقاء بالتعليم، وستهتم بكل ما يجري داخل الفصل من تقييم للمدرس نفسه وطرق التدريس، وسلوك وتعليم وتربية".





وأضاف سموه: "أثار موضوع "التربية" الكثير من البلبلة لعدم جهوزية الناس، وبالنسبة للشارقة اتخذنا قراراً بنقل الإشراف المباشر على التعليم منذ 5 أشهر، وتقوم الإمارة حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وتم تجهيز مجلس أولياء أمور للطلبة في الشارقة للإسراع في الإجراءات".

وطمأن سموه الأهالي، قائلاً: "نطمئن أصحاب المدارس في الشارقة وأهالي الطلاب بأنكم تتعاملون معي أنا، وليس عن طريق الوزارة، ولا تنزعجون وكل الأمور ستحل إن شاء الله".