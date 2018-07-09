"شؤون الضواحي" تطلق مبادرة "سقيا الطير" في نسختها الثالثة

الشارقة 24:

واصلت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة وللعام الثالث على التوالي تنظيمها لمبادرة "سقيا الطير"، والتي تنفذها من خلال مجالس الضواحي بإمارة الشارقة، وذلك من منطلق دعم أوجه الخير ضمن مبادراتها الحالية في تعزيز أوجه الإحسان وعمل الخير، تتمحور في مشاركة الأهالي وإسهامهم في حماية الطيور من الهلاك بسبب الجوع والعطش، وتقليل نفوقها خاصةً في هذه الأجواء الصيفية وذلك عبر توزيع كمية من أوعية الماء والطعام في مختلف المواقع بالشارقة.

وفي هذا الإطار، تقوم الدائرة من خلال مجالس الضواحي وهي مجلس ضاحية واسط ومجلس ضاحية مغيدر ومجلس ضاحية مويلح ومجلس ضاحية الخالدية ومجلس ضاحية الزبارة ومجلس ضاحية الرحمانية في توزيع علب الماء والطعام وهي مخصصة للطيور في مجالس الضواحي وبالمجان على الأهالي.

بدوره، أكد سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، حرص الدائرة على مواصلة تنظيم المبادرة التي تعد من المبادرات التي تحمل طابع الخيرية والإحسان ليس فقط للإنسان ولكن للطيور بوصفها من الكائنات الحية التي لها اهتمام في مجتمع الإمارات، من خلال تركيب منصات لشرب الطيور.

ودعا السويدي الأهالي الراغبين في المشاركة في مبادرة "سقيا الطير" إلى زيارة مقرات مجالس الضواحي واستلام العلب المخصصة لشراب وطعام الطيور، حيث توزع مجاناً.