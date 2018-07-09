نادي الذيد ينظم رحلة علمية لمنتسبيه إلى مركز الاستكشاف بالشارقة

الشارقة 24:





نظم الملتقى الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي، في إطار فعالياته وبرامجه خلال العطلة الصيفية، رحلة ترفيهية علمية لمنتسبيه من فئتي البراعم وفئة الشباب المشاركين في ملتقى الصيفي إلى مركز الاستكشاف بالشارقة، بهدف التعلم والترفيه.

هدفت الرحلة العلمية لمركز الاستكشاف إلى تعليم المشاركين قواعد الطريق وإشارات المرور، وركوب السيارات الكهربائية، والقيادة في طرق مماثلة لشوارع الشارقة، وتطبيق ما تعلّموه عن القواعد المرورية والإشارات الضوئية.

كما استمتع الشباب والأطفال بقسم عالم الرياضة حيث الحيوية والنشاط، وقاموا بجولة في أقسام المركز برفقة المشرفين.