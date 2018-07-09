حصة الخاجة: برنامج البيئة الصحية إلزامي في المجتمع الحضري

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكدت الأستاذة حصة الخاجة عضو اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، أن برنامج البيئة الصحية يعتبر برنامج إلزامي في المجتمع الحضري لتحسين صحة السكان.

وأضافت الخاجة خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "تهدف اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة إلى تعزيز مكانة الإمارة كمدينة صحية، واستيفاء المعايير المطلوبة للانتساب لبرنامج المدن الصحية العالمية، إضافةً إلى تحسين كافة المؤثرات الخاصة بالصحة سواء كانت تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية".

وأشارت مدير منطقة الشارقة التعليمية أن اللجنة التعليمية تعمل على حصر الطلبة الذين يعانون من الأمراض المزمنة، لتوفير بيئة صحية لهم في المدارس، كما تهدف اللجنة إلى نشر الوعي الصحي في المدارس والتأكد من جودة معايير التعليم.