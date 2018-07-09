"خيرية الشارقة" تعتزم إيفاد 100 شخص إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج

الشارقة 24:

تستهدف جمعية الشارقة الخيرية تيسير رحلة حاج إلى الديار المقدسة لهذا العام لـ 100 شخص من داخل الدولة وخارجها، من ذوي الدخل المحدود، وفق خطتها التي تستند كما هو الحال دوماً إلى جهود ودعم المتبرعين والمحسنين وفاعلي الخير، الذين يعتبرون شركاء استراتيجيين للجمعية في مختلف أعمالها وأنشطتها وبرامجها.

وقال عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية، ومديرها التنفيذي: "أقرت اللجنة العليا لحملة تيسير حاج إيفاد 100 حاج من ذوي الدخل المحدود الذين سيؤدون فريضة الحج للمرة الأولى"، لافتاً إلى أن تكلفة الحاج الواحد تصل إلى نحو 13 ألف درهم، والسفر إلى الديار المقدسة سيكون كما هو الحال في كل عام من خلال الجو، تسهيلاً وتيسيراً على المشاركين في الحملة، وبما يعكس حرص الجمعية على الاستمرار في تفعيل مشاركتها المجتمعية في مختلف المجالات والمناسبات.

ولفت بن خادم إلى أن إدارة المساعدات الداخلية في الجمعية تقوم بتلقي طلبات المتقدمين للتسجيل في الحملة، ومن ثم دراستها دراسة وافية للوقوف على الحالات الأكثر استحقاقاً، والتي تتوافق مع الشروط التي حددتها اللجنة، وهي ألّا يقل عمر المتقدم عن 40 سنة، وأن يكون من شريحة محدودي الدخل ممن لا يمكنهم الإيفاء بنفقات وكلفة الرحلة، والتمتع بصحة جيدة للتمكن من أداء المناسك، وتوافر جواز سفر صالح حتى 6 شهور على الأقل، وعقب الانتهاء من دراسة طلبات المتقدمين يتم البدء في إجراءات استخراج التأشيرات وحجز تذاكر السفر إلى الأراضي المقدسة، حيث يتم تقديم مساعدات مكرمة الحج لشريحة الفقراء وغير القادرين تتضمن على توفير أماكن إقامة الحجاج بفنادق قريبة من الحرم.

وأكد على أهمية رحلة تيسير الحج ووقعها في نفوس المستفيدين منها، حيث تحقق لكل واحد منهم حلماً كبيراً، من خلال دور ومساعدة وجهود فاعلي الخير والمتبرعين، داعياً المحسنين إلى التبرع للحملة كما هو شأنهم دوماً، من خلال كافة وسائل التبرع المتاحة.

وناشد المتبرعين وفاعلي الخير والمحسنين من تجار، ورجال أعمال، وأصحاب أيادي بيضاء، وأفراد، بالمساهمة والتبرع للحملة، سواء في مقر الجمعية الرئيسي، أو من خلال فروعها في الذيد والمدام وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، أو من خلال المحصلين الموجودين في كل فروع جمعية الشارقة التعاونية، وفي مختلف مراكز التسوق في إمارة الشارقة.