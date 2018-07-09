انطلاق برامج التدريب الصيفي بـ "اجتماعية الشارقة"

الشارقة 24:

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة الدورة الثانية من برنامجها للتدريب الصيفي للطلاب والطالبات المستمرين في الدراسة بالجامعات أو الكليات وطلبة المدارس، خلال الفترة التي تمتد 3 أسابيع متتالية بدءاً من 8 إلى 26 يوليو الجاري، بالمقر الرئيسي للدائرة والأفرع التابعة لها في مختلف مدن الشارقة.

وتهدف الدائرة من خلال إطلاقها التدريب صيفي إلى استغلال الإجازة الصيفية لـ 53 طالباً من الشباب والفتيات، واستثمار أوقات فراغهم في أعمال مفيدة، من خلال تدريبهم على الإنتاجية، وإكسابهم مهارات وخبرات عملية، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل مستقبلاً.

وفي تصريح لها، قالت نشوى الكربي القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة: "إن البرامج التدريبية التي أطلقتها الدائرة للمرة الثانية على التوالي تهدف إلى غرس القيم البناءة في حب العمل والمعرفة، وتحمل المسؤولية، وتنمية القدرات الإنتاجية لدى الشباب، تأكيداً لتوجه إمارة الشارقة وسعيها في بناء الجيل الناشئ على المعرفة والانتاجية، وتكوين كوادر شابة مزودة بالمهارة والمعرفة مستقبلاً".

وسيتخلل التدريب الصيفي الذي يستمر على مدى 3 أسابيع ورش تدريبية وعملية وتوعوية من خلال إدارة التثقيف الاجتماعي، بالإضافة إلى التدريب الإداري والمهني، حيث يتم توزيع المتدربون على مختلف الإدارات والأقسام على مستوى المقر الرئيسي للدائرة وأفرعها، بناءً على رغبتهم وتخصصهم.

وأشادت الكربي بالإقبال السريع من الطلبة للاستفادة من هذه الفرص الميدانية، مؤكدة أن الدائرة حالياً استقبلت 50 طلباً مقدماً، بزيادة قدرها 76% مقارنةً مع أعداد الطلبة الذين تم تدريبهم العام الماضي، لافتة إلى أن سيتم منح شهادات لكل مشارك أكمل الساعات التدريبية والورش العملية وفق الشروط والضوابط.