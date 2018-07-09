"الوقاية والسلامة" بالشارقة تفتش 453 مبنى سكني بالإمارة

الشارقة 24:

حققت هيئة الوقاية والسلامة نتائج إيجابية على مستوى التوعية بقواعد الوقاية والسلامة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ كشفت الهيئة عن تفتيش 453 مبنى سكني يضم 17652 شقة سكنية في 7 مناطق في الإمارة الباسمة، تشمل البطينة والتعاون، المجاز، النباعة، الشهباء، القاسمية، الصناعية 6، والآبار، وذلك بهدف توعية ملاك المباني والسكان بقواعد الوقاية والسلامة في المباني والمنازل، والتأكد من سلامة وأمن المباني السكنية.

فيما نفذت الهيئة خلال الفترة نفسها 12 برنامجاً وورشة توعوية استهدفت 1300 فرد من أفراد المجتمع، بالإضافة لإطلاق 5 حملات توعوية ساهمت برفع مستوى وعي ما يقارب 2 مليون فرد حول قواعد الأمن والسلامة في المباني للحد من الحوادث المحتملة وللوقاية من الأخطار.

هذا وصرح المهندس الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، بأن الهيئة تسعى للوصول إلى مجتمع آمن خال من الأخطار، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الوقاية المجتمعية، وتطبيق أرقى معايير السلامة والوقاية المعتمدة عالمياً لضمان حماية المجتمع وسلامة الأرواح والممتلكات، كما دعا ملاك المباني والاستشاريين والمقاولين لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية، والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة، وذلك حفاظاً على سلامة العاملين بالمواقع، وصون حياتهم، والتقليل من نسبة الأخطار التي يمكن أن تهددهم أثناء أدائهم أعمالهم.

وأضاف رئيس هيئة الوقاية والسلامة: "تهدف الهيئة إلى توعية أفراد المجتمع بسبل الوقاية وأهميتها وأثرها على السلامة العامة، والتي تسهم برفع مستوى الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع، مما يؤدي للوقاية من الحوادث".

وأشارت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة، إلى أن الهيئة تشجع أصحاب المباني والمنازل بتركيب أجهزة كاشف الدخان والتأكد من اخضاع طفايات الحريق وجميع المرافق الى الصيانة الدورية تفاديا للحوادث.

وأوضحت النومان أن دور المفتشين يكمن بتنفيذ حملات التفتيش التوعوي على المباني السكنية تعبيراً عن التزام الهيئة بحماية حياة السكان، وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة صحية وآمنة للسكان و زوار المباني، مشيرةً إلى أن الهيئة حريصة على رفع مستوى الوعي والتثقيف في مجال الوقاية والسلامة في المنشآت كافة، لذا تحقق الهيئة هذا الهدف بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية التوعوية على مدار العام، لبث ثقافة السلامة الوقائية لدى مراقبي المباني، وتوعية أصحاب المباني بأهمية الصيانة الدورية لكافة مرافق المباني.

تهيئة المباني السكنية

وأفاد السيد عبد الرحمن شهيل رئيس قسم التدقيق والتفتيش: "بأن دور المفتشين هو التأكد من تهيئة المباني السكنية للحالات الطارئة وذلك عبر تفقد مخارج الهروب وإضاءة الطوارئ وعلامات الهروب والتأكد من عدم وجود أي عوائق في مخارج الهروب وخلو أسقف المباني من العوائق مثل تركيب الأطباق الفضائية على جدار الأسقف بدلاً من أرضية السطح مما يعيق عملية اخلاء السكان في حالات الطوارئ".

وأضاف رئيس قسم التدقيق والتفتيش: "يقوم المفتشين بمراجعة سلامة المصاعد في المباني السكنية والتأكد من صلاحيتها وصيانتها بشكل دوري واستيفائها لمتطلبات الوقاية والسلامة، وفي نهاية عملية التفتيش يتسلم الملاك والشركات العقارية، تقريراً كاملاً عن حالة السلامة في المبني السكني والإجراءات الواجب اتباعها لتصحيح الملاحظات وذلك حفاظاً على أرواح السكان وسلامة المبني من أي أخطار".

ثقافة الوقاية والسلامة

فيما أوضحت السيدة ندى السويدي مدير إدارة الاتصال الحكومي إلى أن الجانب الآخر الذي تقوم به الهيئة هو توعية كافة أفراد المجتمع على اختلاف فئاته وشرائحه بقواعد الأمن والسلامة، إذ قامت الهيئة خلال النصف الأول بتقديم 12 ورشة ودورة توعوية أسهمت في توعية 1300 شخص، من مختلف فئات المجتمع، بالإضافة لإطلاق 5 حملات توعوية لسكان إمارة الشارقة، منها وقاية الأطفال من السقوط من المباني، وحملة تدابير الوقاية من مخاطر الغاز، إذ تهدف هذه الحملات لتوعية الأسر بشأن تدابير الوقاية والسلامة في المنازل لحماية الأسر من الحوادث، كما قدمت الهيئة للأطفال

ورشة توعوية ترفيهية بعنوان "الوقاية والسلامة مع سلامة وحمود"، و هي سلسلة ورش توعوية تقام على مدار العام للأطفال بمختلف مناطق الإمارة نسعى من خلالها بث ثقافة الوقاية والسلامة بين الأطفال لتفادي الحوادث التي قد يتعرضون لها في المنازل والمدارس حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

معهد التدريب الوقائي

وتطرق السيد أحمد السلمان مدير معهد التدريب الوقائي إلى برامج تدريبية الوقائية التي يعدها المعهد، بقوله: "دأبت الهيئة خلال العام الجاري إلى إعداد البرامج التدريبية المتخصصة بمجال الوقاية والسلامة لرفع قدرات المعنيين بها والتي تناسب الاحتياجات الخاصة لكل فئة، حيث يسهم المعهد في نشر الوعي الوقائي من خلال إعداد الورش التوعوية لجميع افراد المجتمع، حيث حظي المعهد بتدريب ما يقارب 300 شخص لإجراءات السلامة الوقائية في مواقع العمل كل حسب اختصاصه خلال النصف الأول من العام الجاري، من مختلف الفئات المجتمعية".