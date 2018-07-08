وفد من "الشارقة للتخطيط العمراني" في ضيافة "الخدمات الإنسانية"

الشارقة 24:

ضمن مبادرة المدن المراعية للسن، وبهدف تعزيز التعاون بما يخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة دمجاً وتمكيناً واستقلاليةً، استضافت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الخميس، وفداً من مجلس الشارقة للتخطيط العمراني ترأسه المهندس نصير سعد محمد محفوظ اختصاصي النقل المُستدام حيثُ كان في استقباله مدير المدينة منى عبد الكريم اليافعي والعديد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوفد الزائر المكانة المرموقة للخدمات الإنسانية وأهميتها في التعريف بحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة كي تتم مراعاتها في عمليات التخطيط العمراني ودليل المباني المراعية للسن وفئات المجتمع.

من جانبها، قالت منى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم من أهم الأهداف التي تسعى المدينة إلى تحقيقها بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والعربية والعالمية.

وأشارت إلى أن مراعاة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند التخطيط لتصميم المباني والبيئة العمرانية يتيح لهم الاستفادة منها بأكبر قدر ويجنب القائمين عليها عملية التعديل فيما بعد.

كما أشارت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات المعنية كي تكون البيئة العمرانية ملائمة لشتى فئات المجتمع من معاقين وغير معاقين.

في الختام، اتفق الجانبان على تنظيم عدد من الاجتماعات بحضور أشخاص من ذوي الإعاقة للتعرف عن كثب على احتياجاتهم ومراعاتها في التخطيط للبيئة العمرانية.