انطلاق "الدورة العلمية" بالشارقة

الشارقة 24:

استهلت، عصر السبت، أولى دروس الدورة العلمية الـ 18 في جامع المغفرة، التي ينظمها المنتدى الإسلامي في الشارقة، برعاية كريمة ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة واسعة من الطلبة من داخل الدولة وخارجها، وذلك ضمن استراتيجيات العمل الثقافي الرصين التي ينتهجها المنتدى الإسلامي في تنظيمه لفعاليات الثقافة الإسلامية بالإمارة، ومواكبة لتوجهاتها العلمية والمعرفية في بناء مجتمع قوامهُ التلاحم والتعايش وفق مبادئ الشريعة الغراء.

وألقى سعادة ماجد بو شليبي أمين عام المنتدى الإسلامي ورئيس اللجنة المنظمة للدورة العلمية الثامنة عشرة كلمة افتتاحية، أكد فيها اعتزاز المنتدى الإسلامي بالإشراف على تنظيم دروس الدورة العلمية وعقد مجالسها على يد كوكبة من المشايخ والعلماء المشهود لهم بالاعتدال والمكانة العلمية المرموقة في الوطن العربي، وذلك خدمة للباحثين في العلوم الشرعية والدارسين والمتبحرين في مبادئها السمحة، ودعماً لجهود الإمارة في شأن الثقافة عموماً، والإسلامية منها خصوصاً.

وقدم درس العصر الشيخ د. أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مراكز الفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف بمصر، حيث استعرض العديد من آيات القرآن الكريم، التي توضح أهمية الالتزام بحب الوطن، بينما قدم درس العصر الثاني الدكتور عيادة الكبيسي، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة حيث تناول بالشرح العديد من النماذج التطبيقية لحياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حب الوطن والانتماء إليه، في حين قدم درس المغرب الشيخ الدكتور عبد الله فدعق، عالم ومفتي من المملكة العربية السعودية، وله عدة مؤلفات في الفقه والثقافة الإسلامية، حيث تناول التسامح وأثره العظيم في إصلاح الأفراد والمجتمعات، بينما قدم درس العشاء بعنوان "إحياء لسنة الإقراء" الشيخ الدكتور‏ أيمن رشدي سويد، أستاذ متخصص في علم التجويد والقراءات القرآنية.