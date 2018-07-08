"مركزية شرطة الشارقة" تنفذ سيناريو تمرين ناجح عن حالة تسمم غذائي

الشارقة 24:





نفذت الإدارة العامة للعمليات المركزية بمشاركة قسم الإنقاذ بإدارة المرور والدوريات، إدارة الإعلام والعلاقات العامة، إدارة الخدمات الطبية ولجنة تقييم حالات الطوارئ بشرطة الشارقة سيناريو تمرين عن حالة تسمم غذائي والتماس كهربائي بمقر العمليات بالقيادة.

وقال الرائد خليل صالح بني حماد رئيس فريق أيزو البيئة والسلامة المهنية بإدارة العمليات المركزية: "يأتي التمرين ضمن متطلبات أيزو البيئة والصحة والسلامة المهنية، وفي إطار حرص واهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة برفع الكفاءة لدى العاملين والموظفين بها، بالتعامل الإيجابي في حالات الطوارئ المشابهة، ويشتمل السيناريو على إصابة أحد الموظفين أو المتعاملين بحالة تسمم غذائي أو التماس كهربائي وكيفية التعامل مع تلك الإصابة في أسرع وقت ممكن، حيث يكون للوقت قيمة كبيرة في إنقاذ المصاب.

قال الملازم أول يوسف محمد الحمادي رئيس لجنة تقييم حالات الطوارئ عن التمرين: "بأنه أصبح من الضروريات في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الحكومية التي تشهد أعداداً كبيرة من الموظفين والمتعاملين وضرورة معرفة العاملين بها بالقيام بعمل إجراءات السلامة المهنية، التي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية في ضمان الجاهزية والاستعداد في مواجهة الأحداث، وتعزيز رضا المتعاملين".