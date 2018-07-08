علي المدفع: الجسر الجديد لمطار الشارقة يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:





قال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "افتتحنا اليوم المدخل الجديد لمطار الشارقة، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، حيث دشنا مع دائرة الأشغال العامة الجسر الجديد الذي يخدم المسافرين، والمرافق الأخرى المؤدية إلى مطار الشارقة الدولي، منها مبنى إدارة الهندسة والفندق ومبنى دائرة الطيران المدني ومبنى هيئة المطار، ويتميز الجسر الجديد بأسلوب هندسي حديث مثل الإنارة، وتقنية تستخدم لأول مرة بالشارقة وهي تخفيف الضوضاء، وذلك نكون فصلنا بين المسافرين وسكان المناطق المحيطة بالمطار".

وأضاف هذا المشروع جاء لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد المسافرين عبر المطار خلال السنوات المقبلة، والتي تشمل إلى جانب إقامة الجسر، وتطوير الطريق البديل البالغ طوله نحو 2.1 كم على مسارين يتشعبان إلى 4 مسارات، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المطار، كما تضمن المشروع إنشاء أكثر من ألف موقف إضافي لسيارات المسافرين وموظفي المطار، بالإضافة إلى إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار في منطقة المواقف والمنطقة القريبة من المطار.

وأضاف المدفع: "أن عملية التطوير في مطار الشارقة والطرق المحيطة به، عملية مستمرة تواكب النمو الذي يشهده المطار سنوياً، سواءً في أعداد المسافرين أو في حركة الشحن، حيث استفاد المطار من المكانة المرموقة لإمارة الشارقة وموقعها الجغرافي كحلقة وصل بين الشرق والغرب في تعزيز مكانته على خريطة السفر والشحن العالمية وهو ما تعكسه الأرقام ونسب النمو التي يحققها المطار سنوياً".

وأنجزت دائرة الأشغال العامة شبكة طرق جديدة خاصة بمطار الشارقة بطول 1200 متر ومنها الجسر المعلق الذي يمتد على طول 330 متراً بتكلفة وصلت إلى نحو 85 مليون درهم.