"الشارقة الرياضي" يطلق معسكره الصيفي "عطلتكم غير"

الشارقة 24:

أطلق مجلس الشارقة الرياضي معسكره "صيف الشارقة الرياضي" في نسخته الثانية أمس السبت، تحت شعار "عطلتكم غير"، في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر فعالياته حتى 2 أغسطس المقبل، ويستهدف 150 منتسباً بأعمار تتراوح من 7 - 12 من الذكور والإناث ويحتوي على مختلف البرامج، حيث حرص أولياء الأمور على تسجيل أبناءهم رغبةً منهم في الاستفادة الكبيرة لكل المنتسبين منه والفعاليات المصاحبة له على كل الجوانب.

حضر تدشين المعسكر الصيفي السيد سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، رئيس فريق عمل المعسكر، والسيد خالد المطروشي مدير إدارة الاتصال المؤسسي وعدد من المسؤولين في المجلس والأندية وأولياء الأمور، حيث بدأ المنتسبون فترة المعسكر وسط تفاعل أولياء الأمور، وتضمن اليوم العديد من الفعاليات الاستعراضية والترفيهية التي تلبي رغبات جميع المشاركين بما يسهم في بناء شخصية متكاملة تنتج العطاء والإبداع.

وبهذه المناسبة، ذكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أنه يتم تنظيم المعسكر الصيفي في نسخته الثانية انطلاقاً من مفهوم الاستغلال الأمثل للعطلة الصيفية لكل المشاركين في المعسكر، بما يتماشى مع رغبة المنتسبين وطموحاتهم.

وأضاف رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن المعسكر أيضاً يستهدف استثمار أوقات الفراغ لدى النشء بالإمارة الباسمة وتمكين المشاركين من ممارسة هواياتهم بشكل حر وآمن، واكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والانتماء للوطن، حيث يسعى المجلس تحت رسالته الرامية لرفع مستوى المنتسبين رياضياً بما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية.

من جهته، أكد سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: "لقد كان الإقبال كبيراً على التسجيل في النسخة الحالية للمعسكر، حيث تم تشكيل فريق عمل لتكون الفعاليات المصاحبة لهذا العام بشكل أكثر تميزاً على غرار المعسكرات السابقة، مثمناً الجهود التي بذلها الفريق لوضع كافة الترتيبات الخاصة بالفعالية"، مؤكداً الحرص على توفير البيئة الجاذبة لإنجاح المعسكر، مضيفاً أن المعسكر يندرج من منطلق خلق جيل متعلم وفاهم لجميع أساسيات الحياة، وتسليط الضوء على الطاقات الإبداعية والابتكارية من خلال توفير بيئة محفزة لاكتشاف المواهب كأحد أهداف المعسكر الصيفي، وإكسابهم مهارات متنوعة وفق قدراتهم وميولهم المختلفة.

واستطرد قائلاً: "نسعى من خلال الأنشطة الصيفية المختلفة إلى استثمار أوقات فراغ المنتسبين بما يعود عليهم بالفائدة والمتعة في آنٍ واحد"، حيث أن البرامج تُوضع وفق أعلى المعايير التي تساهم في تعزيز قدرات المشاركين وصقل شخصياتهم بالإضافة إلى أنها تُناسب الفئات العمرية المنتسبة للمراكز وهي من 7-12 سنة، بحيث تمزج بين الترفيه والتعلم.

وختم قوله: "إن ما نلمسه من تجاوب وتفاعل مبكر في هذا البرنامج يؤكد تحقيق الأهداف المرسومة له من خلال بناء الشخصية المتوازنة للمنتسبين وتدعيم مهاراتهم المختلفة وطاقاتهم الفكرية والحركية الوجهة السليمة الإيجابية وحمايتهم من آثار الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة".