السفير فتحي عفانة: نسعى إلى تكريس مفهوم قيمة الأسرة في بناء المجتمعات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:





عقدت منظمة الأسرة العربية صباح اليوم الأحد، في مكتبها بمبنى القصباء بالشارقة، الاجتماع الأول التحضيري لقمة الأسرة العربية، بحضور جمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية، والسفير المهندس فتحي عفانة سفير الأسرة العربية، ونخبة من الخبراء والمختصين والباحثين والمنظمات المختصة في المجال الأسري والمجتمعي.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قال السفير المهندس فتحي عفانة سفير منظمة الأسرة العربية: "أتواجد اليوم مع كوكبة من الخبراء والمختصين في مجال الأسرة لصياغة القرار النهائي الذي سيعقد في قمة الأسرة العربية خلال شهر ديسمبر المقبل في جمهورية تونس".

وأكد سفير منظمة الأسرة العربية سعي المنظمة إلى النهوض بالأسرة وتمكينها من القيام بوظائفها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية في إطار الوحدة العربية، وتأكيداً على مكانتها ودورها الوطني والتنموي في بناء المجتمعات.

وأضاف السفير عفانة: "أن الاجتماع التحضيري للقمة خرج بالعديد من التوصيات والقرارات، نضعها اليوم أمام الخبراء والمختصين لصياغة القرار النهائي الذي سيعقد في القمة".