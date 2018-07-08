مستشفى الكويت بالشارقة ينهي معاناة مريض ثلاثيني

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:





أجرى مستشفى الكويت بالشارقة عملية جراحية نادرة لمريض عربي الجنسية في العقد الثالث كان يعاني من سقوط كامل للمستقيم.

وأوضح الدكتور إبراهيم النجومي استشاري ورئيس قسم الجراحة بمستشفى الكويت: "أن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة في الرجال، خاصة ًالخلقية منها، وأن المريض كان يعاني من سقوط كامل للمستقيم، حيث أجريت له عمليات خارج الدولة في السابق دون وجود أي تحسن، وبالفحص السريري الدقيق وإجراء الفحوصات اللازمة وعمل أشعة بالكمبيوتر باستخدام الصبغة، تبين أن التشخيص السابق كان خاطئ والجراحات السابقة ليس لها داعي، وأن المريض يعاني من وجود سقوط كامل للمستقيم، وتم إجراء الجراحة للمريض بالمنظار استغرقت ساعتين ورجوع المريض إلى حالته الطبيعية بعد 24 ساعة من إجراء الجراحة".

وأشارت الأستاذة آمنة كرم مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، إلى أن المستشفى حقق إنجازات نوعية وتطور إيجابي في الخدمات المقدمة وإجراء الكثير من العمليات الصعبة والنادرة، لافتةً إلى زيادة عدد الكادر الطبي من العاملين بمستشفى الكويت بالشارقة وتحديث وزارة الصحة ووقاية المجتمع المستمر للأجهزة والمعدات الطبية وأحدث تقنيات المناظير والاطلاع على أحدث المستجدات ساعد في تطوير الأداء الجراحي والخدمات الصحية المقدمة ومَكن الفريق الطبي من إجراء العمليات الجراحية بكل سهولة ويسر.