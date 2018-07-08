جمال البح: اختيار الشارقة عاصمة الأسرة العربية لعام 2020

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:





نظمت منظمة الأسرة العربية صباح اليوم الأحد، في مكتبها بمبنى القصباء بالشارقة، الاجتماع الأول التحضيري لقمة الأسرة العربية، بحضور جمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية، والسفير المهندس فتحي عفانة سفير الأسرة العربية ونخبة من الخبراء والمختصين والباحثين والمنظمات المختصة في المجال الأسري والمجتمعي.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قال جمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية: "اجتمعنا اليوم لمناقشة جدول قمة الأسرية المزمع انعقادها في جمهورية تونس خلال شهر ديسمبر المقبل".

وأضاف البح: "أن القمة ستراعي الكثير من احتياجات الأسرة العربية، كما سيضع المجتمعون الكثير من مرئياتهم في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد رئيس منظمة الأسرة العربية، أنه خلال المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية في تونس، تمت الإشادة بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات وخصيصاً مجال الأسرة، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات والتي جعلتها الأولى في مجال دعم اللاجئين.

وتقدم البح بالتهنئة إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اختيار إمارة الشارقة عاصمة للأسرة العربية للعام 2020 بالإجماع، مثمنين على الدعم الذي يوليه سموه، وقرينته رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للأسرة العربية.