شرطة الشارقة تستقبل وفداً من "الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"

الشارقة 24:





في إطار تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات العامة بالدولة، استقبل العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، بمقر نادي ضباط الشرطة، وفداً من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، برئاسة الأستاذة لمياء السبوسي وعدد من مدراء أفرع الهيئة المختلفة، وذلك بغرض عمل مقارنة معيارية في مجال تقديم الخدمات.

حضر اللقاء، العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والعقيد على أحمد بوالزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والعقيد خالد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.

رحب العميد بيات بوفد الهيئة، وأكد حرص القيادة على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الجهات المدنية من أجل الدفع بعجلة التطور والريادة دوماً للأمام، وتأتي الزيارة بعد فوز القيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة سمو وزير الداخلية كأفضل جهة رائدة، ووقوف الوفد على المعايير التي أسهمت في تحقيق الريادة بشرطة الشارقة، حيث اطلع الوفد على أهم تلك المعايير ومنها معيار إدارة الابتكار وخدمات السبع نجوم، وفريق أسعد بيئة عمل، وأفضل مركز لإسعاد المتعاملين.

في الختام، شكرت الأستاذة السبوسي شرطة الشارقة على حسن الاستقبال، مؤكدةً استمرار التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات وتدعيم المعرفة التي تحقق الفائدة للمجتمع.