"قطرة دم تساوي حياة" تعزز قيم العطاء بين منتسبي شرطة الشارقة

الشارقة 24:





ضمن مبادرات عام زايد، تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع وزارة الداخلية الحملة الإنسانية للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة"، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، والتي تستمر لغاية 16 يوليو الجاري.

وقال العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة: "إن حملة التبرع بالدم تأتي في إطار مساهمة القيادة العامة لشرطة الشارقة الهادفة لتوفير الدماء المطلوبة لإنقاذ حياة مرضى الثلاسيميا ومرضى سرطان الدم وفي حالات الحوادث والطوارئ وغيرها من الحالات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار العميد الشريف، أن الحملة تستهدف كافة موظفي القيادة من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف الإدارات بمدينة الشارقة لتشمل ذلك المنطقة الشرقية والوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

مؤكداً أن حملة التبرع بالدم تأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على غرس ثقافة العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء وفعل الخير كأسلوب حياة وثقافة مجتمعية ودعم الجانب الإنساني، ونشر الثقافة الصحية بين الموظفين، والتي تتمثل في التشجيع على الممارسات الإيجابية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

حيث شهدت الحملة إقبالاً وحرصاً واضحاً من منتسبي القيادة التي انطلقت فعالياتها الأحد 3 يوليو الجاري، الذين بادروا بتلبية نداء الإنسانية والتبرع بالدم، معربين عن سعادتهم بهذه المبادرة القيمة التي تسهم في إنقاذ حياة الكثير المرضى على مستوى الدولة.