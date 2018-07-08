بلدية الشارقة تنظم 40 حملة لإزالة الأسواق العشوائية

الشارقة 24:





نظم قسم التفتيش البلدي في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة، أكثر من 40 حملة منظمة لإزالة الأسواق العشوائية من خلال حملات وزيارات مفاجئة لمختلف المناطق الصناعية في الإمارة، خصوصاً وأن ممارسة هذا النشاط غير الحضاري تتركز في المناطق الصناعية، ولذا تحرص بلدية مدينة الشارقة على ملاحقة هؤلاء الباعة الجائلين، والقضاء على هذه الظاهرة، في إطار خطتها واستراتيجيتها بالقضاء على مشوهات المنظر العام، وكل الممارسات السلبية.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تعمل بشكل دؤوب للقضاء على مشوهات المنظر الجمالي للإمارة، ومنها هذه الأسواق، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة شملت مختلف المناطق الصناعية في الإمارة، للقضاء على هذه الظاهرة التي تكثر أيام العطلات، حيث يقوم البعض بعرض مواد غذائية و "إكسسوارات"، وملابس وغيرها لبيعها.

وأشار السويدي إلى أنه من خلال هذه الحملات تمت إزالة الأسواق، ومصادرة البضائع المضبوطة، حيث تقوم البلدية بالتبرع بالمواد الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية، في حين تقوم بإتلاف كل البضاعة غير الصالحة.

وأوضح أن هناك من يستغل أيام الإجازات لعرض بضاعته بأسعار رخيصة لاستقطاب الزبائن، كما أن هذه البضاعة مجهولة المصدر، ومنها ما هو منتهي الصلاحية، وغير صالح للاستهلاك، فضلاً عن أن من يمارس هذا النشاط قد يكون مخالفاً لشروط الإقامة بالدولة، ولذا تعمل البلدية بجهد كبير وتكثف من حملاتها التفتيشية، لمصادرة هذه البضاعة وإزالة الأسواق، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يمارسون هذا النشاط بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

وأكد مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين، أن ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ظاهرة موسمية تنشط بشكل كبير خلال الإجازات، فمعظم الفئات التي تمارس هذا النشاط من المطلوبين والمخالفين، ولذا تكثف البلدية من حملاتها المنظمة والمفاجئة، وبشكل متواصل لاستهداف هذه الأماكن التي تشهد تمركز المخالفين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حيث تقوم بتنظيم الحملات بشكل أسبوعي وخصوصاً يوم الجمعة من كل أسبوع.

ودعا خالد بن فلاح السويدي أفراد المجتمع التواصل بشكل دائم مع الخط الساخن للبلدية على الرقم 993، لتقديم الملاحظات والاقتراحات، والإبلاغ عن الشكاوى ومشوهات المنظر العام، حيث يعتبر المجتمع شريكاً في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة الباسمة.