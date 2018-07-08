"تنمية المجتمع" تُعرّف ببطاقة الإعاقة في الشارقة

الشارقة 24:

عقدت وزارة تنمية المجتمع، ورشة تعريفية لأولياء أمور الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تضمنت شرحاً وافياً عن بطاقة الأشخاص من ذوي الإعاقة وأهميتها، وطرق الحصول عليها، وذلك ضمن سلسلة من الورش المماثلة، في مختلف إمارات ومناطق الدولة.

ويأتي انعقاد الورشة، تنفيذاً للخطط التشغيلية للوزارة، الرامية إلى نشر الوعي بين الفئات المستهدفة بالخدمات المقدمة إليهم، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، لتطوير وتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم كافة.

وقالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في الوزارة: إن تنظيم الورشة يأتي في سياق سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة، إلى ترسيخ الوعي لدى أولياء المعاقين بالخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً متزايداً من جانب المستفيدين للمشاركة في هذه الورش.

وأكدت حرص الوزارة، على استمرار التواصل المباشر مع ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، عبر هذه الورش التوعوية، بهدف الوقوف على أهم الملاحظات التي يبدونها، وكذلك التحديات التي تواجههم، بغرض تطوير الخدمة إلى المستوى الذي يضمن رضاهم وسعادتهم.

وتضمنت الورشة، التي تم تنظيمها في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور مئة من أولياء الأمور، عرضاً تعريفياً مفصلاً عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم، للحصول على البطاقة والوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب إلكترونياً، والمراكز التي توفر الخدمة بشكل مجاني والخدمات المضافة للبطاقة.

ويستفيد من البطاقة، 6 فئات من الإعاقة، وهي الذهنية والجسدية والتوحد والسمعية والبصرية والإعاقة المتعددة، فيما تتيح لحامليها من المواطنين والمقيمين تسهيلات وخدمات مجانية عديدة، تيسر لهم سبل المعيشة والحياة في محيط مجتمعهم، وتتيح لهم الحصول على العديد من الخدمات، تشمل خصومات من شركتي اتصالات ودو، وإعفاء من رسوم "سالك" وبطاقة "نول".

وتمنح البطاقة لحاملها، إعفاء من رسوم ترخيص المركبة، وبطاقة مواقف السيارات، وتتيح هيئة الهوية الوطنية لجميع الفئات تجديد الهوية، بجانب تأمين صحي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لجميع فئات الإعاقة من غير المواطنين، وتأمين صحي من مستشفى الشارقة الجامعي للمواطنين المقيمين في الشارقة.