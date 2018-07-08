"الأشغال العامة" وهيئة مطار الشارقة تدشنان جسر المطار الجديد

الشارقة 24:

افتتح سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، اليوم الأحد، المدخل البديل لمطار الشارقة.

جاء التدشين بحضور سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، واستشاري المشروع جاكوبس العالمية للاستشارات الهندسية والمقاول شركة الشارقة للمقاولات العامة، والذي تم تنفيذه بناءً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكلفة 85 مليون درهم.

وأنجزت دائرة الأشغال العامة تنفيذ شبكة طرق جديدة خاصة بمطار الشارقة بطول 1200 متر ومنها الجسر المعلق الذي يمتد على طول 330 متراً بتكلفة وصلت إلى نحو 85 مليون درهم، ويعتبر الجسر مدخلاً مباشراً إلى مطار الشارقة لجهة القادمين من مدينة الشارقة والإمارات الأخرى، ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي أقرتها هيئة المطار بهدف تطوير العمليات التشغيلية للمطار لرفع قدرته والارتقاء بخدماته بما يليق بمدينة الشارقة الذي يشكل بوابتها الرئيسية إلى العالم، كما يسهم في استيعاب النمو المتسارع في عدد ركاب مطار الشارقة الدولي.

وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "يأتي مشروع تطوير المدخل الجديد لمطار الشارقة ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وذلك لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد المسافرين عبر المطار خلال السنوات المقبلة، والتي تشمل إلى جانب إقامة الجسر، وتطوير الطريق البديل البالغ طوله نحو 2.1 كم على مسارين يتشعبان إلى 4 مسارات، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المطار، كما تضمن المشروع إنشاء أكثر من ألف موقف إضافي لسيارات المسافرين وموظفي المطار، بالإضافة إلى إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار في منطقة المواقف والمنطقة القريبة من المطار.

وأضاف المدفع: "أن عملية التطوير في مطار الشارقة والطرق المحيطة به، عملية مستمرة تواكب النمو الذي يشهده المطار سنوياً، سواءً في أعداد المسافرين أو في حركة الشحن، حيث استفاد المطار من المكانة المرموقة لإمارة الشارقة وموقعها الجغرافي كحلقة وصل بين الشرق والغرب في تعزيز مكانته على خريطة السفر والشحن العالمية وهو ما تعكسه الأرقام ونسب النمو التي يحققها المطار سنوياً".

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: "يأتي المشروع ضمن سلسلة المكرمات والمبادرات العديدة التي تتبناها الإمارة، في ظل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم قطاع البنية التحتية في كافة مدن ومناطق الإمارة، والتي من شأنها مواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها، وذلك وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية".

وأوضح: "أن المشروع سيقوم بتخفيف الضغط على الجسر الذي يستخدمه حالياً رواد المطار وسكان المناطق المجاورة، لتسهيل عملية دخول وخروج المسافرين ومستخدمي الطرق، وذلك عن طريق فصل حركة المسافرين عن المتجهين إلى المناطق السكنية المحيطة، إلى جانب تخفيف حالة الازدحام بسبب كثرة المركبات في أوقات الذروة الصباحية والظهيرة باعتباره إحدى أهم الجسور الحيوية في الإمارة".

وأضاف السويدي: "أن الجسر سيكون شاهداً على توسع الإمارة وتطور الطرق فيها، ويصل عمره الافتراضي إلى أكثر من 75 عاماً، كما سيحل مشكلة الازدحام الحالي الناتج عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات المتجهة إلى المناطق السكنية وموظفي المنطقة الحرة وتلك المتجهة إلى المطار بما يضمن انسيابية الحركة والسلامة المرورية لمرتاديها".

من جانبها، أوضحت المهندسة هند الهاشمي مدير إدارة الخدمات العامة في دائرة الأشغال العامة بالشارقة: "نحن ملتزمون بتطوير نظام مستدام وحديث لكافة المشاريع التي تنفذها الدائرة، وهو ما يتماشى مع توجهات الإمارة في دعم عملية التنمية المستدامة، واستراتيجيتها الهادفة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية باستخدام أفضل وأحدث المواصفات الفنية العالمية، وصمم الجسر الحديث وفق رؤية مستقبلية تضمن كفاءته إلى أكثر من 75 عاماً من إنشائه بشكل ممتد بدواعم فردية وزوجية لتحسين الرؤية والمنظر العام للمطار، وكذلك تم تزويد الجسر بأحدث ما توصل له العلم من ركائز كروية وفواصل تمدد خافضة للضوضاء".

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تزويد الجسر بـ 78 عمود إنارة تجميلي على ارتفاع 5 أمتار مصممة على الطراز الإسلامي، إلى جانب تزويدها بـ 103 عمود إنارة مزود بمصابيح إضاءة موفرة موفر للطاقة LED على ارتفاع 9 أمتار.

كذلك تمت إضافة حواجز معدنية تم اختبارها عالمياً ضد الحوادث لتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة، أيضاً تم تصميم شبكة تصريف مياه سطحية تعمل على وتيرة تصريف للمياه كل 4 ساعات، علاوةً على إعادة تخطيط طريق الخدمة الحالي المحاذي لمركز شباب الشارقة ومركز الشارقة للاستكشاف.

وأكدت الهاشمي أن المشروع استغرق 535 يوماً في جهد مكثف ومتابعة دائمة وحثيثة من الدائرة.