"موارد الشارقة" تبدأ الدورة الرابعة للبرنامج الوطني لتأهيل الباحثين عن عمل

الشارقة 24:





بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة الدورة الرابعة للبرنامج الوطني لتأهيل الباحثين عن عمل ضمن خطة شهري يوليو وأغسطس للعام 2018 في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، حيث يبدأ البرنامج اليوم الأحد، ويستمر حتى 7 أغسطس المقبل.

ويقدم البرنامج الدكتور منصور جاسم الشامسي مستشار موارد بشرية بالدائرة، تحت عنوان "المهارات الوظيفية للباحثين عن عمل"، وينفذ في الشارقة، الذيد، خورفكان، كلباء ودبا الحصن.

ويأتي البرنامج ضمن حرص الدائرة على رفع الوعي الوظيفي لدى الباحثين عن عمل بأسس وأخلاقيات العمل، والأصول المهنية لدخول مجتمعات الوظائف، وغرس المسؤولية الوطنية لديهم، وبناء شخصيات مهنية واعية ومتحلية بالمعايير المطلوبة لدى منظمات الأعمال في تقييم المتقدمين للوظائف الشاغرة.

من جانبه، أوضح الدكتور منصور الشامسي أن البرنامج يركز على المهارات العامة المطلوبة من جميع التخصصات في سوق العمل الحكومي الإماراتي، وأهم متطلبات الوظيفة الحكومية، وأنه يركز على هدف مركزي هام هو تأسيس المرشح للوظيفة بالحرص على تحقيق الجودة في ذاته أولاً ثم في الوظيفة المقبل عليها.

وأكد الشامسي أن عوامل الجودة تحكم جميع متطلبات الوظائف في كافة قطاعات العمل.

وأضاف أن البرنامج مهتم بالتركيز على الناحية المهارية للفرد، لكونها تؤثر في الجانب الإبداعي لديه، حيث يشكل الإبداع عملية تراكمية للمهارات، التي ترفع من معدله بزيادتها.

وتناول البرنامج التأهيلي المهارات النظرية والتطبيقية للوظيفة العامة، ومتطلباتها المهارية العلمية، والمهنية، والسلوكية، والأخلاقية، والنفسية، والعقلية، والذهنية.