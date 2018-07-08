"شروق" تستعد لافتتاح فندق البيت في "قلب الشارقة" سبتمبر المقبل

الشارقة 24:



أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بالتعاون مع المشغل الفندقي مجموعة "جنرال هوتيل مانجمنت" المحدودة "جيه إتش إم"، عن افتتاح فندق "البيت" في مشروع " قلب الشارقة"، في سبتمبر المقبل من العام الجاري 2018، والذي يعد من أفخم المنتجعات ذات الطابع التراثي بالمنطقة.



ويحتفي الفندق، الذي يعد الوجهة الثانية لـ "جيه إتش إم" في الشرق الأوسط، بالعمارة الإمارتية التراثية، حيث يضم عدداً من البيوت القديمة التي كانت تعود ملكيتها إلى عائلات إماراتية عريقة، وتم تشييد مباني إضافية بنفس النمط المعماري التراثي، ليقدم خدمات ضيافة عالمية المستوى، وتجارب ضيافة فاخرة لنزلائه بالاعتماد على عناصره المتناغمة مع الثقافة والمجتمع مع الحفاظ على الهوية الإماراتية في الضيافة.





وقال المهندس خالد ديماس مدير مشروع قلب الشارقة: "إن افتتاح فندق "البيت"، الذي يضم 53 غرفة، يشكل علامة فارقة هامة لنا في "شروق"، في إطار المراحل التطويرية لـ "قلب الشارقة"، أكبر مشروع تراثي وسياحي في المنطقة، وتؤكد شراكتنا مع مجموعة "جنرال هوتيل مانجمنت" على أهدافنا ورؤيتنا لتعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية ثقافية أصيلة رائدة، مما يوفر مزيجاً فريداً من تجارب التراث الإماراتي الحديثة والفخمة والأصيلة للزائرين والسائحين".



وأضاف ديماس: "تضم مجموعة "جنرال هوتيل مانجمنت"، محفظة خاصة بها لإدارة الفنادق تحتوي على عدد من أكبر أسماء مشروعات الضيافة من جميع أنحاء العالم، إذ تلعب دوراً رئيسياً في دعم أهدافنا الشاملة في تطوير قلب الشارقة إلى مشروع يحتفي بتاريخ الإمارات وثقافتها العربية الأصيلة وتجارب الرفاهية والترفيه التي تلبي أذواق الغالبية العظمى من السياح في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج".



وبهذه المناسبة، قال باتريك مكرزل مدير عام فندق "البيت": "احتلت "جيه إتش إم" مكانة رائدة في قطاع الضيافة الفاخرة على مستوى المنطقة، ونجحت خلال مشاريعها الأخيرة في تشغيل فندق "شيدي" في العاصمة العمانية مسقط، الأمر الذي يجعل تشغيلها لفندق "البيت" فرصة كبيرة لتقدم خيارات تعرّف الزوار على ماضي الشارقة العريق، ونتطلع اليوم إلى الترحيب بضيوفنا في الفندق ليعيشوا تجربة مريحة منقطعة النظير".



ويعد "فندق البيت" أول فندق تراثي من فئة الخمسة نجوم في دولة الإمارات، واستثمرت "شروق" لإنجازه مبلغ 100 مليون درهم، حيث يتضمن إلى جانب غرفه العادية والفخمة والأجنحة الكبيرة والصغيرة، و"بيت القهوة والشاي العربي التقليدي"، ومطعماً يعمل على مدار 24 ساعة، وقسماً للوجبات الخفيفة المحلية، إلى جانب مركز لرجال الأعمال، ومتحفاً، ومكتبة، ومتاجر للتسوق، وغرفة للضيوف، وسبا للرجال وآخر للسيدات، ومرافق عامة أخرى.