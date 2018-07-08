"الوقاية والسلامة" بالشارقة تزور مؤتمر "FIREX International2018"

الشارقة 24:

زار وفد من هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة مؤتمر "FIREX International 2018" وذلك في مدينة لندن البريطانية، والذي يجمع أكثر من 1700 متخصص في السلامة المهنية وإدارة المنشآت، من جميع أنحاء العالم لتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التغيرات في التشريعات، ‏حيث استمر المؤتمر على مدار 3 أيام متواصلة، بهدف الاطلاع على العروض الحية والتعرف على أحدث الحلول الوقائية إلى جانب الاستماع إلى رواد صناعة المعدات الوقائية.

حيث شملت الندوات المطروحة بالمؤتمر موضوعات عدة أهمها مكافحة الحرائق، وأحدث الأنظمة المتبعة في الإخلاء، إلى جانب الاطلاع على معدات الأمن والحماية، وأجهزة المراقبة والتقنية الحديثة، كما تم مناقشة أسباب الحرائق والصعوبات التي تواجه أفراد المجتمع ورجال الدفاع المدني في حالات الإخلاء، والتطرق إلى سبل الإخلاء الفعالة، وأهمية توعية المجتمع بهذه المخاطر وأساليب التعامل معها بسرعة، وإزالة معوقات إخلاء المباني خاصة مخارج الحريق التي تسبب الازدحام والاختناق في حال حدوث الحريق.

‏هذا ويعد المؤتمر فرصة متميزة لتجربة أحدث الابتكارات التكنولوجية والاستماع إلى رواد صناعة المعدات الوقائية، كما يعرض المؤتمر بين جلساته العديد من أوراق العمل المتخصصة في مجال مكافحة الحريق، هذا وصاحب المؤتمر معرض السلامة والصحة ومعرض إدارة الخدمات.

‏وأفاد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، بأن حضوره للمؤتمر جاء من منطلق المعرفة والاهتمام بجميع الممارسات الحديثة وللاطلاع على المعدات المتطورة، الأمر الذي سيسهم في حماية الأرواح والممتلكات ووقاية أفراد المجتمع من الأخطار، وذلك من خلال تطوير مهارات الكوادر البشرية في إمارة الشارقة.

وأضاف رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة: "أن المؤتمر يعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأمن والسلامة، حيث سيسهم المؤتمر بتسهيل عمليات إدارة مخاطر الحريق كما ويتيح المؤتمر الفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال الحيوي".