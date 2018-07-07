بلدية الشارقة تؤكد مكافحتها ظاهرة الأسواق العشوائية

الشارقة 24:

أكدت بلدية مدينة الشارقة، تصديها لظاهرة الأسواق العشوائية، بتنظيم حملات مستمرة بشكل أسبوعي، خصوصاً أيام العطلات التي تنشط فيها مثل هذه الظاهرة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقالت البلدية في تعقيب لها على مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود أسواق عشوائية في إحدى مناطق الإمارة، إنه يتم التعامل بحزم شديد مع كل من ينظم هذه الأسواق للحفاظ على جمالية الإمارة، والقضاء على مشوهات المظهر العام ومكافحتها.

ودعت بلدية مدينة الشارقة، في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أفراد الجمهور، إلى ضرورة التواصل على الخط الساخن 993، للإبلاغ عن المخالفات وإبداء الملاحظات.