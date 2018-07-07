مجلس "أولياء أمور طلبة الوسطى" يدعو خريجي الثانوية لاختيار "التخصص المناسب"

الشارقة 24:

دعا مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى إلى ضرورة توجيه خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات المناسبة، وكذلك الالتحاق بالجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي.

وأكد راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى أن المجلس نجح في ترسيخ قاعدة تربوية قوامها الشراكة بين محاور العملية التعليمية وهي المدرسة والبيت والمجتمع من خلال برامجه وفعالياته التي نفذها طوال العام الدراسي وشملت الجوانب التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية التي تكاملت لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مواصلة الارتقاء بجهود وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم.

وطالب المحيان خريجي الثانوية العامة باختيار التخصص العلمي المناسب والجامعة المعترف بها سواء داخل الدولة أو خارجها مع أهمية القراءة والاطلاع ومواصلة الاجتهاد لرد الجميل للوطن وقيادته.