"العمليات المركزية" بشرطة الشارقة تناقش مؤشراتها الاستراتيجية

الشارقة 24:

ترأس العقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة الشارقة، الاجتماع الدوري الذي عُقد في مكتبه، بمقر القيادة؛ ضمن خطة الاتصال والتواصل الداخلي، وذلك بحضور العقيد ركن عمر الغزال نائب مدير إدارة المهام الخاصة، والمقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والمقدم حميد الهاجري نائب مدير إدارة العمليات، والمقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من رؤساء الأقسام والضباط في الإدارة العامة للعمليات المركزية.

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله؛ الرامية إلى الارتقاء بالعمل الشرطي وتحقيق الجودة الشاملة في الأداء والخدمات المقدمة للمتعاملين، ومنها تفعيل عمل دوريات الأنجاد في عدد من المراكز الشرطية، لتصبح قائمة بذاتها، وتقوم بالعمليات المرورية، وعمليات الإسناد وفق النطاق المحدد لاختصاصات تلك المراكز لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والأمان، كما استعرض الاجتماع نتائج رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لمراكز تقديم الخدمة، ونتائج المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ بالإضافة إلى العديد من الموضوعات التي تعزز الجهود الأمنية في تحقيق مؤشراتها وأهدافها الاستراتيجية في الإمارة، كما ودعا الاجتماع إلى عمل مسح ميداني لقياس نتائج رضا المتعاملين لتحقيق ديمومة التميز والتطور في الخدمات المقدمة للجمهور.

وفي ختام الاجتماع وجَّه مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، الشكر والتقدير للحضور، مثنياً على النتائج الإيجابية التي تحققت، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الأداء، لتحقيق الغايات التي يتطلع إليها الجميع.