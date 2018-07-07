انعقاد الاجتماع التنسيقي الرابع لـ "الشارقة مدينة صحية"

الشارقة 24:

عُقد بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة الاجتماع التنسيقي الرابع لبرنامج الشارقة مدينة صحية، برئاسة العميد محمد المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، بحضور يوسف الهرمودي رئيس وحدة العمليات أمين عام فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، وأعضاء ومنسقي الإدارات الشرطية المختلفة.

ورحب العميد المري بالحضور، وتمت مناقشة توصيات الاجتماع السابق التي شملت معيار الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها باعتباره من المعايير المطلوبة للانتساب لبرنامج المدن الصحية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والوقوف على الاستراتيجيات وآليات التدخل المناسبة للتنمية الصحية، وما تم إنجازه منها، كما أوصى بحصر المبادرات، وإقامة دورة تدريبية خاصة لإدارة المشاريع ولمنسقي البرنامج.

من جانبه، قام الهرمودي بعرض أبرز مخرجات الورشة التدريبية الخاصة بالتوسع ببرنامج الشارقة مدينة صحية المنعقدة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية ومدى تحقيق الاستفادة منها، كما تطرق الاجتماع للعديد من المحاور التي تصب في خدمة البرنامج.

وفى ختام الاجتماع شكر العميد المري أعضاء الفريق وحثهم على العمل بروح الجماعة من أجل تحقيق النجاح.