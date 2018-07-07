نادي الشارقة للصحافة يستقبل وفداً من شرطة الشارقة

الشارقة 24:

في إطار تبادل الخبرات الإعلامية، والشراكة المؤسسية قام وفد من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة؛ برئاسة النقيب أحمد الحمادي مدير فرع الصحافة والنشر؛ بزيارة نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أخيراً، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الصحافي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين الطرفين.

وضم وفد شرطة الشارقة الملازم أول عبد الرحمن الرادمي مدير فرع التواصل، وشيماء المرزوقي مدير تحرير مجلة الشرطي، والعديد من ذوي الاختصاص بإدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وكان في استقبال وفد شرطة الشارقة، أسماء الجويعد مديرة نادي الشارقة للصحافة، واليازية الغفلي تنفيذي أول، ومانع الكندي تنفيذي بإدارة النادي، وقد رحبت الجويعد في بداية اللقاء بوفد شرطة الشارقة، مثمنةً جهود القيادة العامة، ودورها الإعلامي المؤثر في تعزيز الأمن والأمان بالإمارة، مشيرةً إلى أهمية مثل تلك الزيارات التي تعمل على تعزيز التواصل والاستفادة من الخبرات لدى الجانبين.

ومن ناحيته، أشاد النقيب الحمادي بالدور الذي يضطلع به نادي الشارقة للصحافة، وما يقدمه من جهود واضحة وجلية في دعم مبادرات التطوير الإعلامي، والعمل على تجويد مهنة الصحافة كأحد أوجه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ، وأدواتها الجماهيرية.

وقدمت مديرة نادي الشارقة للصحافة، شرحاً مفصلاً لوفد شرطة الشارقة، حول تجربة النادي ورؤيته ورسالته وأهدافه، والمبادرات، والأنشطة القائمة، التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الصحافي، كما أطلعتهم على أبرز الفعاليات التي قام عليها النادي مؤخراً، والتجربة المهنية والصحفية في إدارتها.

كما واستعرضت أسماء الجويعد مديرة النادي برامج العضوية، وفئاتها، والبرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل، التي يطرحها النادي لمنتسبيه بالتعاون مع أفضل المؤسسات الإعلامية العالمية؛ كمؤسسة تومسون رويترز، التي تعمل بالشراكة معها على رفد العاملين في مجال الصحافة، والإعلام بالخبرات، والمهارات الإعلامية، وتعزز من تبادل الرؤى والأفكار التطويرية، لافتةً إلى أن النادي يعمل وفق أهداف رئيسية تتماشى ورؤية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الرامية إلى تحقيق الريادة في الأداء الإعلامي وفق أعلى المعايير المهنية، وتطوير منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء، طرح العديد من الموضوعات البناءة والأفكار المشتركة التي تعمل على تعزيز المزيد من التعاون والتواصل وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وفي نهاية الزيارة قام وفد شرطة الشارقة بالاطلاع على مرافق النادي، وردهة الإعلاميين المصممة والمجهزة لاستقبال أعضاء النادي والتي تتيح ممارسة الأعمال الإعلامية المختلفة.