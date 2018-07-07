"أولياء أمور طلبة دبا الحصن" يهنئ خريجي "الثانوية العامة"

الشارقة 24:

هنأ مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن خريجي الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم وتفوقهم، وبخاصة الأوائل منهم.

وأشاد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن بجهود وزارة التربية والتعليم في إنجاح العام الدراسي، مثنياً على أداء الطلبة والطالبات وتحصيلهم الدراسي، مشيراً إلى أن هذا الجهد في التفوق جاء نتيجة لمجهود عام دراسي حافل بين الطالب وإدارة المدارس وأولياء الأمور.

وبارك للقيادة الرشيدة نجاح المنظومة الدراسية ودورها الكبير في الاهتمام بالطالب ورعايته في مجال التعليم وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والتميز.

وأكد رشود حرص المجلس على التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة لخدمة الطلبة ورفع تحصيلهم الدراسي بما ينعكس على تفوقهم.

ونقل تهاني أعضاء وعضوات المجلس لابن مدينة دبا الحصن الطالب العسكري سعيد محمد علي السلامي لحصوله على 100‎%‎ في جميع المواد على مستوى المدارس العسكرية بالثانوية العامة.