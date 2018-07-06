فريق "بصمة زايد" يُعرّف بمبادراته في الإدارات الشرطية

الشارقة 24:

زار فريق "بصمة زايد" التطوعي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة النقيب مريم الشحي، عدداً من الإدارات الشرطية والمؤسسات الخدمية بالإمارة، للتعريف بأهدافه ومبادراته المجتمعية، في "عام زايد"، وتخليداً لدعائم العمل الخيري والإنساني لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك بصمات واضحة وجلية، في مجالات البذل والعطاء، وتطوير المجتمعات وتنميتها، محلياً وعالمياً.

وقام الفريق، المكون من العنصر النسائي بشرطة الشارقة، بزيارة إلى كلٍ من المؤسسة العقابية والإصلاحية، وإدارة الخدمات الطبية بالإمارة، للتعريف بمبادرته "جرعة أمل"، التي تهدف إلى جمع المستلزمات الطبية والأدوية الفائضة، والصالحة للاستخدام، لإعادة توزيعها على المستحقين لها داخل الدولة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ووجدت مبادرة الفريق، ترحيباً كبيراً من الإدارتين اللتين قامتا بدعم الفريق، من خلال جمع العديد من المستلزمات والأدوية الطبية الفائضة، للمساهمة بتحقيق أهداف المبادرة ورسالتها الإنسانية السامية.