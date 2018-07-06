جاسم المازمي: تضحيات أولياء الأمور وراء تفوق الطلبة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

رفع رئيس وأعضاء مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة أجمل التهاني والتبريكات لطلاب الثانوية العامة على اجتيازهم بنجاح للامتحانات وتحقيقهم النسب المرجوة منهم.

وقال جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": يجب ألا ننسى تضحيات وجهود أولياء الأمور في توفير البيئة الدراسية المناسبة وتحقيق كافة سبل الراحة لأبنائهم الطلبة والطالبات، مما ساهم في زيادة تحصيلهم ورفع معدلاتهم.

وتمنى المازمي التوفيق لجميع الطلاب وتحقيق طموحاتهم في الدخول إلى الكليات التي يتمنونها.