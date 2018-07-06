"بحوث شرطة الشارقة" و"الإحصاء والتنمية المجتمعية" يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24:

استقبل مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة العميد الدكتور خالد حمد الحمادي وفداً من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية برئاسة الدكتور عبد المنعم هاشم أبو نوار، خبير التنمية المجتمعية، وعضوية حنان محمد أبوتوهه مسؤولة قسم التوثيق والتقارير، وأسماء عبد الحميد الجسمي مسؤولة التخطيط والتنمية، وناعمة ناصر العبودي مسؤولة الدراسات، بمقر مركز بحوث الشرطة في المدينة الجامعية.

وفي بداية اللقاء، رحب العميد الدكتور خالد الحمادي مدير المركز بالوفد الضيف، مؤكداً حرص المركز على التعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة في كافة المجالات والأنشطة التي تدعم جهود الجهتين في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية.

وتناول اللقاء بحث أفضل السبل لتطوير الشراكة العلمية بين "بحوث شرطة الشارقة" و "دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية".

من جانبه، تقدم الدكتور عبد المنعم هاشم أبو نوار رئيس الوفد بالشكر والتقدير للعميد الدكتور خالد حمد الحمادي وأعضاء مركز البحوث، على روح المبادرة في تذليل كل التحديات لدعم التعاون العلمي المشترك بين المؤسستين.