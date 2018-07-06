"العمليات المركزية" بشرطة الشارقة تكرم ضابطاً متميزاً بـ "المرور"

الشارقة 24:

كرم العقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة الشارقة، في مكتبه، الملازم أول سعيد سلطان بن دلموج مدير فرع الإحصاء بقسم الهندسة المرورية بإدارة المرور والدوريات، تثميناً وتقديراً لدوره البارز في تحقيق المؤشرات المرورية وأهدافها الاستراتيجية، وذلك بحضور المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والمقدم خالد الكي نائب مدير الإدارة.

وأشاد العقيد الناعور بالجهود المبذولة من قبل الملازم أول بن دلموج، وسعيه الدؤوب لتحقيق أهداف الإدارة، والنهوض بمهام عمله إلى درجة التميز في العرض، والتحليل.

وبدوره ثمّن الملازم أول بن دلموج حرص واهتمام قيادتنا الشرطية ودعمها المستمر لمنتسبي جهاز الشرطة، مؤكداً حرصه على مضاعفة الجهود بما يحقق تطلعات القيادة الشرطية في الارتقاء بمهام العمل إلى مستوى الطموح.