"أولياء أمور الطلبة والطالبات" بالشارقة يبحث التعاون مع "الوقاية والسلامة"

الشارقة 24:

ناقش مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، سبل التعاون المشترك مع هيئة الوقاية والسلامة، في مقر المجلس.

حضر الاجتماع جاسم المازمي رئيس المجلس، وجاسم آل علي مسؤول لجنة الإعلام والعلاقات العامة من مجلس أولياء أمور الطلبة بالشارقة، وشيخة آل علي تنفيذي فعاليات، ونبال أكرم إدارة الاتصال الحكومي من هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة.

وأكد رئيس المجلس السيد جاسم المازمي، ضرورة إقامة فعاليات ومبادرات مجتمعية مشتركة تسهم في توعية أولياء الأمور وربات المنازل من جميع المخاطر والأخطاء التي قد تؤدي إلى كوارث، وكيفية اتخاذ إجراءات السلامة الصحيحة للحد منها.