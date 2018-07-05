شرطة الشارقة تُرسّخ التوجه الاستراتيجي في الأمن

الشارقة 24:

نظم قسم التخطيط الاستراتيجي بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في الشارقة، ورشة عمل حول نشر ثقافة التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية وشرطة الشارقة "2017-2021"، بمشاركة مديري فروع القسم.

واستعرضت النقيب منيرة الزرعوني رئيس فرع التحليل والتخطيط الاستراتيجي، التي قدمت الورشة، التوجهات العالمية والوطنية لتطوير الأداء، وصولاً إلى الريادة الإقليمية والعالمية، في مجالات العمل والسلامة والأمن، تنفيذاً لرؤية الوزارة، بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم، في تحقيق مقومات الأمن والسلامة، وتحقيق رضا المتعاملين.

وتناولت النقيب الزرعوني، وسائل وطرق إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية، بالتحليل الاستراتيجي، واستخراج القضايا الاستراتيجية، وتحديد الأولويات والأهداف المنشودة، وترجمتها على أرض الواقع، على كافة المستويات الوظيفية.

وفي ختام أعمال الورشة، كرّم العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، النقيب الزرعوني على أسلوبها الشيق، في نقل المعرفة والمعلومات، وتحقيق الفائدة القصوى للمشاركين.