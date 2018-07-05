شرطة الشارقة تُعبد طريق الابتكار والتميز بالسعادة

الشارقة 24:

نظم معهد تدريب الشرطة بالشارقة، دورة بعنوان "السعادة المؤسسية طريقك للابتكار المؤسسي ومنظومة التميز الحكومي"، ضمن سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة، لرفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية لدى منتسبيها، بمختلف درجاتهم الوظيفية، للارتقاء بجودة خدماتها، وصولاً إلى تحقيق الريادة، على صعيد المؤسسات الحكومية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وعقد المعهد، الدورة الأولى، في الأول من يوليو الجاري حتى الخامس منه، مستهدفةً فئة الضباط الإداريين، بمشاركة 15 ضابطاً من مختلف الإدارات، وركزت على تحقيق أهداف استراتيجية عدة تصب في مصلحة الابتكار المؤسسي، ومنظومة التميز الحكومي، من خلال ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة لهم، وإكساب المشاركين مهارات إضافية في هذا المجال.

وتطرقت الدورة أيضاً، إلى التعريف بمفهوم وأنماط وعناصر السعادة المؤسسية، والتحليل الإيجابي لمعوقات الابتكار المؤسسي، وطرق ووسائل تطبيق السعادة، وعلاقتها بالابتكار المؤسسي والتميز الحكومي .

وكرّم العميد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير المعهد، المشاركين بالدورة، ووزع شهادات إنجاز الدورة على الضباط الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم، على إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة، في مثل هذه الدورات النوعية المميزة، وأعربوا عن أملهم بتنظيم دورات مماثلة في المستقبل.