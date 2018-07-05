شرطة الشارقة تغرس "نخلة زايد" في نادي الضباط

الشارقة 24:

غرس كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، يتقدمهم العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والعقيد علي بالزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، "نخلة زايد"، وذلك ضمن مبادرات "عام زايد"، في نادي ضباط الشرطة بالإمارة، تعبيراً عن أسمى آيات الوفاء والعرفان لرجل الخير والعطاء، وصاحب الأيادي الكريمة البيضاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشهدت المبادرة أيضاً، زراعة 80 نخلة في المنتزه الصحراوي بالشارقة، تخليداً للذكرى العطرة لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وباني نهضتها الحديثة.

وقال العميد بيات: إن هذه المبادرة بحق مؤسس الدولة، هي أبسط ما يمكن تقديمه من قبل الأبناء تجاه الوالد المؤسس، الذي علمنا الكثير عن معاني الوفاء والعطاء وحب الوطن وروح الانتماء إليه، وحث على مواصلة العمل وفق نهج الشيخ زايد، والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، ليبقى شامخاً وعالياً ترفرف رايته دوماً بالخير والازدهار.