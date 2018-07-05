نادي الذيد يوعي بالاستخدام الآمن لـ "التواصل الاجتماعي"

الشارقة 24:

حرص نادي الذيد الثقافي الرياضي على توعية لاعبيه ومنتسبيه بآليات الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال المحاضرة التي نظمها في إطار فعالياته الصيفية، والتي تتبع لمجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، وحملت عنوان "الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي"، وقدمها مهند البشير عوض الله، خبير في أمن المعلومات.

وتناولت المحاضرة الطرق الصحيحة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طرق الوقاية من مخاطر الاختراق.

وفي الختام، قام الدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد بتكريم المحاضر.